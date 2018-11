CDU und SPD will Entlastung bei Straßenausbaubeiträgen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Die Große Koalition in Niedersachsen will Grundstückseigentümern einem Bericht zufolge bei den umstrittenen Straßenausbaubeiträgen finanziell entgegenkommen. Darauf sollen sich die Innen- und Kommunalpolitiker von CDU und SPD geeinigt haben, wie der "Weser-Kurier" (Freitag) berichtete. So sollen die Stundungsmöglichkeiten großzügiger gestaltet und die Zinsen deutlich gesenkt werden. Anders als die oppositionelle FDP und auch Teile der Union gefordert hatten, werde der Beitrag aber nicht komplett abgeschafft.

An diesem Freitag trifft sich die Landes-CDU in Hannover, um über aktuelle Themen zu diskutieren. In Niedersachsen kämpfen laut "Weser-Kurier" mehr als 40 Bürgerinitiativen gegen die Beiträge, die je im vier- oder fünfstelligen Bereich ausfallen können.