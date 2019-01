46 000 Schwarzfahrer in Hannover erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Bussen und Bahnen in Hannover sind im vergangenen Jahr 46 221 Schwarzfahrer ertappt worden. Dabei sank die Quote der Fahrgäste ohne Ticket im Vergleich zum Vorjahr von 1,96 auf 1,74 Prozent, teilten die Verkehrsbetriebe Üstra am Dienstag mit. Täglich befördern sie nach eigenen Angaben rund 450 000 Menschen in der Landeshauptstadt. Die Fahrkartenkontrolleure kassierten von den Schwarzfahrern im vergangenen Jahr 1,06 Millionen Euro an erhöhtem Beförderungsentgelt. Gegen 5478 Schwarzfahrer stellte die Üstra einen Strafantrag, weil sie zum wiederholten Mal oder mit einem gefälschten oder manipulierten Ticket ertappt wurden. Im Vorjahr waren dies noch 8016 Schwarzfahrer.

Hannover ist für seine vergleichsweise intensiven Kontrollen in Bussen und Bahnen bekannt. Schlussendlich landen auch Schwarzfahrer im Gefängnis, wenn sie nach einem Strafverfahren verhängte Geldstrafen nicht bezahlen können und ersatzweise hinter Gitter wandern.