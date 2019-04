Polizei stoppt Fahrer mit 3,4 Promille

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hann. Münden (dpa/lni) - Die Polizei hat einen Autofahrer auf der Bundesstraße 496 im Kreis Göttingen mit 3,4 Promille aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge hatte einen in Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter bemerkt und die Polizei gerufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle des Fahrers bei Hann. Münden stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab am Montagabend den ungewöhnlich hohen Wert von 3,4 Promille. Der 40-jährige Ukrainer wurde zur Blutabnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei kassierte den Führerschein des Mannes und ermittelt nun wegen Trunkenheit am Steuer.