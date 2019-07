Rattenfänger-Ampel regelt den Verkehr in Hameln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hameln (dpa/lni) - Eine Ampel mit der Silhouette des legendären Rattenfängers regelt seit Dienstag den Verkehr in Hameln. Am Kastanienwall in der Nähe des Rathauses zeigt die weltberühmte Sagenfigur den Fußgängern grünes Licht. Von der Aktion verspreche sich der Stadtrat Aufmerksamkeit und Nutzen für den Tourismus, sagte ein Verwaltungssprecher. Hameln ist nicht die erste Stadt, in der das herkömmliche Grün-Symbol an einer Fußgängerampel ausgetauscht wurde. In Worms beispielsweise wurde ein Luther-Symbol zum Ampelmännchen, in Trier Karl Marx und in Mainz die Mainzelmännchen. Zuletzt war im Mai in Emden eine Ampel in Betrieb genommen worden, die den Komiker Otto zeigt.