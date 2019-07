Zahl der Notrufsäulen steigt trotz abnehmender Nutzung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Trotz Handys sind Notrufsäulen an den Autobahnen in Sachsen nach wie vor zuverlässige Helfer - doch genutzt werden sie immer weniger. 576 der orangefarbenen Geräte stehen derzeit im Freistaat, wie das Wirtschaftsministerium in Dresden mitteilte. Ihr Vorteil: Sie kennen keinen leeren Akku, keine Funklöcher, können nicht zu Hause vergessen werden und stehen etwa alle zwei Kilometer entlang der Bundesautobahnen. Bundesweit wurden sie im vergangenen Jahr rund 52 400 mal genutzt. In den 90er Jahren lag die Zahl der Anrufe noch bei jährlich rund 1,5 Millionen. Doch die Zahl der Säulen steigt, weil ständig neue Autobahnabschnitt dazukommen.