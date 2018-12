Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wer in Hamburg im öffentlichen Nahverkehr Leihautos oder -fahrräder mieten will, kann dies mittlerweile an 45 Switchh-Staionen. In diesem Jahr habe die Hochbahn 30 Switchh-Punkte eingerichtet, das Gros direkt in Wohnquartieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Partner der Sharing-Angebote sind Car2go, DriveNow, Cambio und das Stadtrad.

Die Switchh-Stationen an Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs erleichtern den Umstieg zwischen Bus, Schnellbahn sowie Bike- und Carsharing. 2019 soll das System weiter ausgebaut werden. Außerdem arbeite die Hochbahn an einer digitalen Anwendung, "die alle Mobilitätsangebote der Stadt integriert und so noch einfacher zugänglich macht", teilte Hochbahn-Chef Henrik Falk mit.