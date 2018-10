Vollsperrung der A7 in Hamburg wieder aufgehoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Vollsperrung auf der A7 in Hamburg ist am Morgen wieder aufgehoben worden. Größere Staus habe es wegen der Sperrung nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Freitag. Die Autobahn war für rund fünf Stunden zwischen der Ausfahrt Volkspark und der Ausfahrt Stellingen in beiden Richtungen gesperrt. Dort wurden neue Schilderbrücken montiert und Bauwerke geprüft.