Verkehrsbehinderungen auf Süderelbbrücke der A1 gen Norden

Hamburg (dpa/lno) - Auto- und Lastwagenfahrer müssen sich auf der Hamburger Süderelbbrücke der A1 in Richtung Norden auf Verkehrsbehinderungen durch gesperrte Fahrstreifen einstellen. Grund hierfür sind Sondierungsbohrungen, wie Verkehrskoordinator Christian Merl am Mittwoch in Hamburg erläuterte. Sie seien nötig, da der Neubau schneller als bisher notwendig erachtet wurde erfolgen soll. Nachprüfungen hätten eine rechnerische Überlastung von Teilen der Brücke ergeben.

Um sie weiterhin sicher befahren zu können, wird ein striktes Überholverbot für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht erlassen. Die Brücke werde täglich von rund 120 000 Fahrzeugen in beide Richtungen überquert, davon entfalle rund ein Viertel auf Lkw, berichtete der Koordinator. Ein Großteil der Bohrungen soll in den verkehrsarmeren Sommerferien erfolgen. Bis 19. August sollen sie abgeschlossen sein.