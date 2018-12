Verkehr soll in Hamburg bis Mai spürbar flüssiger rollen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einer besseren Baustellenkoordination und "klaren Zuständigkeiten" will Verkehrssenator Michael Westhagemann bis Mai kommenden Jahres staugeplagte Hamburger spürbar entlasten. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket habe der Senat am Dienstag beschlossen, sagte der parteilose Senator. Demnach sollen künftig alle Informationen zu sämtlichen Baumaßnahmen auf allen Hamburger Straßen in der zentralen Koordinierungsstelle KOST zusammenlaufen. Neue Koordinierungsbeauftragte in den Bezirken arbeiten der KOST zu. Zudem sollen Hamburg Wasser, Strom- und Gasnetz Hamburg, die Hochbahn, die Hafenbehörde HPA und die Polizei alle Baumaßnahmen, Sondernutzungen und Veranstaltungen frühzeitig melden. Bei der Entscheidung über die Einrichtung einer Maßnahme müsse die Auswirkung auf den Verkehrsfluss berücksichtigt werden.