Tschentscher plädiert für breites Mobilitätskonzept

Hamburg (dpa/lno) - Damit weniger Menschen das Auto nutzen, ist nach Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ein breites Konzept von Mobilitätsangeboten notwendig. "Das werden wir in einem mehrstufigen Prozess angehen, damit mehr Menschen umsteigen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehöre der Schnellbahnausbau: "Das ist ein Milliarden-Investitionsprojekt - aber fürs nächste Jahrhundert." Ein Versprechen sei, bis 2030 den sogenannten Hamburg-Takt zu schaffen.

"Der rot-grüne Senat will, dass alle in Hamburg innerhalb von fünf Minuten ein öffentliches Nahverkehrsangebot erhalten, wenn sie irgendwo hinwollen, ohne dass man dann noch auf das Auto angewiesen ist." Auch der Ausbau des Radverkehrs, neue Buslinien und Car- oder Ridesharing gehörten dazu, betonte Tschentscher. "Wir planen dabei nicht nur bis zur Haltestelle, sondern bis zu Haustür. Wir wollen ein komfortables Angebot machen, auch in Randzeiten noch sicher anzukommen." Der Umstieg vom Auto sei ein großer Gewinn für Verkehr und Umwelt in der Stadt: "Staus werden geringer, die Luft sauberer."