Tschentscher lobt neue S-Bahn-Generation

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die neuen Züge der S-Bahn in der Hansestadt gelobt. Bei einem Besuch im S-Bahn-Werk Ohlsdorf am Freitag besichtigte er die neue Generation "ET 490" und sagte, dass die neuen Wagen eine gute Voraussetzung für den Umstieg auf die S-Bahn böten. "Das macht die Straßen freier und das ist wichtig für den Verkehr in Hamburg insgesamt", sagte Tschentscher. "Wir wollen den U- und S-Bahn-Verkehr in Hamburg ausbauen. Dazu brauchen wir große Kapazitäten, das heißt lange Züge." Die Züge der neuen Generation sind 66 Meter lang und durchgängig begehbar.

Bei seiner Besichtigung setzte sich Tschentscher selbst in den Fahrsimulator und versuchte einen Zug zu steuern. Dabei piepte der Simulator immer wieder - ein Zeichen dafür, dass Hände und Füße nicht am richtigen Platz sind.

Derzeit sind acht Wagen der neuen S-Bahn-Generation auf der Strecke der S21 unterwegs. Sechs weitere stehen in der Instandhaltungshalle. Sie werden für die Schulung von Mechatronikern und Elektrikern genutzt. Die neuen S-Bahnen sind die ersten in Hamburg, die eine Klimaanlage haben. "Das liegt daran, dass die letzte Baureihe aus den 1990er Jahren stammt", erklärte Christoph Dross, Sprecher der S-Bahn Hamburg. Damals habe man Klimaanlagen nicht für nötig gehalten. Bis Dezember sollen 64 weitere Züge des neuen Modells nach Hamburg geliefert und eingesetzt werden.