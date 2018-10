Süderelbbrücke wird repariert: Eine Spur gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Auf der Süderelbbrücke (A1) wird am Mittwoch ein Schaden repariert. Darum wird eine Spur auf der Brücke ab 10.00 Uhr in Richtung Lübeck gesperrt, wie die Hamburger Verkehrsbehörde am Dienstag mitteilte. Der Grund für die Reparatur sei, dass Folgeschäden an der Brücke vermieden werden sollen. Die Behörde geht davon aus, dass die Arbeiten bis zum späten Nachmittag andauern.