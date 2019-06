Staus auf Hamburgs Straßen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Autofahrer müssen an diesem Wochenende in Hamburg mit vielen Verkehrsbehinderungen rechnen. Zu den Urlaubern auf den Autobahnen kommen Tausende Motorradfahrer hinzu, die an den Harley Days teilnehmen. Außerdem gibt es zahlreiche Baustellen. Überall auf den Autobahnen könne es zu Staus kommen, sagte der Sprecher des ADAC Hansa, Christian Hieff. Als besonders neuralgische Punkte gelten die Baustellen für die Lärmschutztunnel auf der A7 bei Stellingen und Schnelsen sowie die Arbeiten an einer Brücke über der A1 in Öjendorf. Dort verengt sich die Autobahn in Richtung Süden (Bremen) von drei auf zwei Spuren.

Am Sonntag gibt es eine weitere Großveranstaltung. Für den Hella-Halbmarathon werden zwischen Reeperbahn und Außenalster zahlreiche Straßen zeitweise gesperrt. Am Mittag werden zudem Tausende Motorradfahrer zur Parade zum Abschluss der Harley Days erwartet.