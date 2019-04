Spediteure feuern gegen Reedereien: Service wird schlechter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Spediteure in Hamburg sind nicht zufrieden mit dem Service der Reedereien und zweifeln an der Berechtigung der großen Schifffahrts-Allianzen. Bei einer Umfrage des Verbandes Hamburger Spediteure (VHSp) unter seinen Mitgliedern erklärten 71 Prozent der Befragten, die Servicequalität der Reedereien habe sich verschlechtert. Das betreffe die Erreichbarkeit von Ansprechpartnern, die Informationspolitik bei Unregelmäßigkeiten und die Fahrplantreue sowie etliche weitere Punkte, teilte der Verband am Mittwoch in Hamburg mit. Die Reedereien bemühten sich, zu ihrem eigenen Vorteil Sparmöglichkeiten auszuschöpfen, was aber den Kunden nicht zugute komme. Daher sei zu fragen, ob die kartellrechtliche Grundlage für die drei großen weltweiten Reederei-Allianzen noch gegeben sei.