Seniorin kracht mit Auto in Hamburger Modegeschäft

Hamburg (dpa/lno) - Eine über 80-jährige Frau ist mit ihrem Auto ins Schaufenster eines Modegeschäfts im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek gefahren. Die Seniorin sei bei dem Unfall am Montagvormittag leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einsatzkräfte hätten sie aus dem Wagen befreien müssen. Eine weitere Frau in dem Laden in der Waitzstraße unweit des S-Bahnhofs Othmarschen erlitt demnach einen Schock. Zum Unfallhergang und zum genauen Alter der Frau machte die Polizei zunächst keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Hamburger Medien darüber berichtet.

Bereits Ende April war ein 85 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in ein Kaufhaus im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel gefahren. Er hatte vorwärts aus einer Parklücke herausfahren wollen und war dabei übers Parkdeck hinaus mitten ins Alstertal-Einkaufszentrum geschossen.