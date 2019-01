Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg hat die Polizei einen Hochzeits-Autokorso gestoppt, weil aus einer Schreckschusswaffe geschossen wurde. Die Polizei kontrollierte die Personalien der Beteiligten, es habe aber keine Festnahme gegeben, hieß es am Samstagabend weiter aus dem Lagezentrum. 14 Fahrzeuge hätten sich an dem Konvoi beteiligt, der in Hamburg-Mümmelmannsberg auch die Straße blockierte.