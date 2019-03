Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Züge der Hamburger S-Bahn sind 2018 nicht ganz so pünktlich gewesen wie im Vorjahr. Das vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gesetzte Ziel von 94,7 Prozent Pünktlichkeit sei mit 94,3 Prozent nicht ganz erreicht worden, sagte S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke der Deutschen Presse-Agentur. "Auch wenn wir es fast geschafft hätten, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein." Als Grund für Verspätungen nannte Arnecke Schwierigkeiten bei der Einführung der neuen Fahrzeug-Generation "ET 490" sowie eine Brückenbaustelle über der Bille, die Züge der S2/S21 zur langsameren Fahrt zwangen. "Die Beschädigungen an der Brücke sind behoben, die Züge fahren wieder mit normaler Geschwindigkeit." Sind S-Bahnen in Hamburg drei Minuten zu spät, werden sie als unpünktlich gemessen.

"Wir wollen das Niveau oberhalb von 94 Prozent halten, damit das gesamte S-Bahn-System stabil bleibt", sagte Arnecke. Sei ein Zug im Hauptbahnhof zu spät, habe dies Auswirkungen auf das gesamte Netz. Gleichzeitig habe die S-Bahn 2018 etliches erreicht. Ausgezahlt habe sich, Linien wie die S11, S2, S3 und S31 zu verstärken und nicht mehr mit Kurzzügen zu fahren. Auf der S3 seien in den Hauptverkehrszeiten vor allem Langzüge mit drei gekoppelten Fahrzeugen im Einsatz. "Das hat spürbar Entlastung gebracht." Täglich nutzen rund 750 000 Fahrgäste die Hamburger S-Bahn.

Der S-Bahn-Chef zeigte sich zuversichtlich, in diesem Jahr wieder pünktlicher zu werden. "Die Trendwende ist bereits geschafft, in den vergangenen Wochen sind wir wieder deutlich besser unterwegs." Bis Spätsommer sollen alle 60 bestellten "ET 490"-Züge im Einsatz seien, was eigentlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 erfolgt sein sollte. Doch erst 26 sind unterwegs. "Das haben wir uns anders vorgestellt. Es gab ein paar "Kinderkrankheiten", die wir abstellen mussten", räumte Arnecke ein. Nach Produktionsverzögerungen hätten zudem die Zulassungsverfahren beim Eisenbahn-Bundesamt wegen zusätzlicher Messungen und Prüfungen länger als erwartet gedauert. Bis Ende 2019 sollen insgesamt 72 neue Fahrzeuge unterwegs sein, weitere zehn seien bestellt und die Orderfrist um weitere 1,5 Jahre verlängert worden.

Mit einem jüngsten Software-Update, das sukzessive auf die bereits fahrenden "490er" aufgespielt wird, wurden nach S-Bahn-Angaben etliche Verbesserungen vorgenommen, damit die Züge zuverlässiger werden. "Die bereits eingesetzten Fahrzeuge waren einsatzfähig und sicher für die Fahrgäste", stellte Arnecke klar. Für die Zulassung gebe es sehr strenge europäische Vorschriften. Doch der Teufel steckt auch hier im Detail: eine Display-Anzeige beim Zugführer, dessen Kameras mit Außenbildern vom Bahnsteig oder elektronische Komponenten des Antriebs mussten nachjustiert werden.

Bevor ein Fahrzeug in den Einsatz kommt, heißt es "Sehen, Fühlen, Hören" für Abnahmemeister wie Benny Boldt. An diesem Vormittag geht der S-Bahn-Mitarbeiter während der Testfahrt durch das Hamburger Streckennetz aufmerksam durch den "ET 490" und schaut in jede Ecke, lauscht auf alle Geräusche: "Das haben wir uns antrainiert". Gibt es eine scharfe Kante, ist ein Spalt zu breit geworden, woran sich ein Fahrgast verletzen könnte? "Sicherheit ist oberste Priorität", sagt Boldt, der hier keine Fehler entdeckt. Er drückt gegen Fenster und Türen, ob die Fassungen dicht sind und kein Regen eindringen kann. Er bewegt die Armlehnen, ob sie fest verschraubt sind. Alles hält. Ein Knacken lässt den Fachmann aufhorchen. "Da ist ein Ventil zu überprüfen." An anderer Stelle bemerkt er ein nicht mehr haftendes Piktogramm, das ersetzt werden muss.

Der Meister ist nicht allein an Bord. Auch Mitarbeiter des Bahn-Herstellers Bombardier sind dabei und testen die Fahreigenschaften des Zuges. "Bisher ist alles gut", sagt ein Techniker, der im Führerstand per Computer die Software kontrolliert. Bevor es an diesem Morgen auf Fahrt ging, hatte die S-Bahn schon einen Eingangscheck des Modells vorgenommen, wie Mona Bock von der S-Bahn-Leitung Fahrzeugbeschaffung berichtet. Nun sollte das Fahrzeug auf der Strecke beweisen, "dass es so funktioniert, wie es soll." Bekommt es am Ende des Tages sein Gütesiegel, kann es binnen zwei Tagen in den Regelbetrieb gehen. Etwa zehn Tage dauere der Abnahmeprozess beim Hersteller und in Hamburg, sagt Bock. "S-Bahn-Züge sind heute Computer auf Rädern", meint der S-Bahn-Chef.