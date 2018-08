Rot-Grün will alten Elbtunnel für Autos schließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs rot-grüne Koalition will den alten Elbtunnel für den Autoverkehr schließen. "Ein autofreier Tunnel bedeutet: Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrende, keine Abgase, keine langen Wartezeiten bei den Aufzügen, weniger Brandschutzauflagen, mehr Sicherheit und eine längere Lebensdauer für das historische Denkmal", sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks am Freitag. Der Senat solle deshalb aufgefordert werden, das vorgelegte Konzept in den kommenden Monaten zu prüfen. Falle dies positiv aus, könnten schon 2019 keine Autos und Motorräder mehr durch den alten Elbtunnel rollen. "Wie die aktuellen Nutzerzahlen zeigen, hat er seine Bedeutung für den Autoverkehr weitestgehend verloren", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienscherf. Nach dem Willen der Fraktionen sollen zudem die Betriebszeiten und das touristische Angebot im Tunnel ausgeweitet werden.