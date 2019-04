Raser muss Führerschein und Auto abgeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen seines riskanten Fahrverhaltens mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit hat die Hamburger Polizei das Fahrzeug und den Führerschein eines 23-Jährigen beschlagnahmt. Der Mann fuhr mit seinem Wagen am Samstagabend im Stadtteil Fuhlsbüttel deutlich zu schnell auf dem linken Fahrstreifen und auf zum Teil regennasser, kurviger Fahrbahn in Richtung der Flughafenterminals, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei erlaubtem Tempo 80 beschleunigte er den Angaben zufolge zeitweise auf bis zu 142 Stundenkilometer. Außerdem habe er versucht, ein Fahrzeug rechts zu überholen, sich nicht an den Sicherheitsabstand gehalten und mehrmals beinahe einen Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen verursacht. Die Beamten stoppten den 23-Jährigen schließlich.

Ihm wird ein illegales Straßenrennen vorgeworfen, so die Polizei. Wenn ein Fahrer sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos verhalte, um eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen, könne dies auch ohne weitere Beteiligte als Straßenrennen betrachtet werden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittlungen gegen den Fahrer dauern an.