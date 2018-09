Polizei-Kontrollen: Fast 450 Handysünder in Hamburg ertappt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Fast 450 Handysünder hat die Polizei in Hamburg im Rahmen der europaweiten Verkehrskontrollen unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" ertappt. Von Donnerstagmorgen bis -mittag wurden 867 Fahrzeuge kontrolliert - darunter 573 Autos, 80 Lkw und 199 Fahrräder, wie die Polizei mitteilte. 446 Fälle der Nutzung von Smartphones oder anderer elektronischer Geräte am Steuer wurden hierbei festgestellt. Auch an Infoständen wurden bis zum Mittag mehr als 600 Gespräche geführt, um Verkehrsteilnehmer auf die Problematik aufmerksam zu machen. Bis zum späten Abend sollte die Aktion nach Angaben der Polizei fortgesetzt werden.