OVG gibt im Eilverfahren grünes Licht für Moia

Hamburg (dpa/lno) - Der Sammeltaxi-Dienst Moia darf in Hamburg vorläufig seine Fahrzeugflotte wie geplant auf 500 Fahrzeuge aufstocken. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) kassierte im Eilverfahren eine Entscheidung der ersten Instanz, die Moia im April eine Begrenzung auf 200 Fahrzeuge auferlegt hatte, wie das Gericht am Dienstag in der Hansestadt mitteilte (Az.: 3 Bs 113/19). Der Antragsteller, ein Hamburger Taxenunternehmer, sei nicht berechtigt, gegen eine Erprobungsgenehmigung vorzugehen, da er nicht in seinen eigenen Rechten oder seinen Grundrechten verletzt werden. Die Berufsfreiheit gewähre grundsätzlich keinen Schutz vor Konkurrenz.

Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts in der ersten Instanz waren Moia und die Stadt als Genehmigungsbehörde mit Beschwerden vorgegangen. Mit dem unanfechtbaren Beschluss sei das Eilverfahren abgeschlossen. Weiterhin anhängig beim Verwaltungsgericht ist die Klage des Taxenunternehmers gegen die Genehmigung für Moia, über die noch nicht entschieden wurde.