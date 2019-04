Neuer Fernbahnhof Altona wartet auf Gerichtstermin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Planungen zur Verlegung des Fern- und Regionalbahnhofs Hamburg Altona sind zum Stillstand verdammt. Das Hanseatische Oberverwaltungsgericht hatte sie im August 2018 gestoppt und einem Eilantrag des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) wegen der ungeklärten Zukunft einer Autoverladestation stattgegeben. Einen Gerichtsterm im Hauptsacheverfahren gebe es noch nicht, teilte ein Sprecher des Hanseatischen Oberverwaltungsgericht der Deutschen Presse-Agentur mit. "Der Senat geht weiterhin davon aus, das Verfahren in diesem Jahr terminieren und entscheiden zu können." Das Projekt hat ein Volumen von rund 360 Millionen Euro.

Die vom Gericht benötigten weiteren Unterlagen seien fristgerecht bis 30. März 2019 eingereicht worden, sagte ein DB-Sprecher in Hamburg, ohne weitere Details nennen zu wollen. DB-Netz-Vorstand Dirk Rompf hatte wissen lassen, dass die Planungen für einen Zugang für einen Autoreise-Zug parallel zum Planfeststellungsverfahren 2016 begonnen wurden. Er kündigte Ende 2018 an, "schnellstmöglich den Standort mit deutlichen Vorteilen zu konkretisieren und die für die Genehmigung notwendigen Unterlagen zu erstellen." Der angestammte Bahnhof in Altona soll weichen, um Platz für 1900 Wohnungen zu machen, und zwei Kilometer weiter nördlich an der S-Bahnstation Diebsteich neu gebaut werden.