Neue Feuerwache am Volkspark soll A7-Deckel sicherer machen

Hamburg (dpa/lno) - Mit neuen Wachen will die Hamburger Feuerwehr den Brandschutz in den im Bau befindlichen A7-Lärmschutz-Tunneln im Westen und Nordwesten der Stadt gewährleisten. Am Mittwoch wurde an der Autobahnauffahrt Volkspark der Grundstein für den zweiten von insgesamt drei Neubauten gelegt. Von der 4,3 Millionen teuren Wache aus sollen Feuerwehrleute in Zukunft innerhalb von drei bis fünf Minuten an Unfallorten eintreffen - "ruckzuck und sofort", wie Feuerwehr-Chef Klaus Maurer sagte. Das sei besonders im Fall eines Feuers im Tunnel besonders wichtig, da Brände aufgrund der schnellen Rauchentwicklung dort "immer kritisch" seien.

In der neuen Feuerwehrwache, die im Frühjahr 2019 ihren Betrieb aufnehmen soll, werden drei Einsatzwagen stationiert sein - darunter zwei spezielle Tunnellöschfahrzeuge. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) lobte bei der Grundsteinlegung, dass mit den drei neuen Gebäuden erstmals seit 1994 wieder neue Feuerwachen in Hamburg gebaut würden.

Die erste neue Wache wurde Anfang des Jahres in Othmarschen eingeweiht. Dort sind nicht nur die Feuerwehrleute, sondern auch Polizisten untergebracht. Der Bau der dritten und größten neuen Feuer- und Rettungswache ist im Stadtteil Schnelsen geplant. Dort ist der erste Teil des Lärmschutzdeckels bereits fertig gebaut: Seit rund drei Monaten nutzen Autofahrer die Weströhre des rund 550 Meter langen Tunnels. Wenige Kilometer weiter südlich ist ein weiterer, 900 Meter langer Lärmschutzdeckel an der A7 im Bau. In Altona ist ein dritter, knapp 2300 Meter langer Tunnel geplant.