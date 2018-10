Neue A7-Brücke eröffnet: Verkehrsführung wird geändert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach gut vierjähriger Bauzeit ist am Freitag die neue Langenfelder Brücke der A7 in Hamburg-Stellingen offiziell eröffnet worden. Das rund 400 Meter lange Bauwerk, das die Autobahn über die Bahngleise am Volkspark führt, bleibt aber vorerst im Bereich einer Baustelle. Denn nur 200 Meter weiter nördlich entsteht zurzeit der 900 Meter lange Lärmschutztunnel Stellingen. In den kommenden Nächten sollen fünf der sechs provisorischen Fahrspuren von der Ost- auf die jetzt fertig gestellte Westseite der Brücke verlegt werden. Die neue Verkehrsführung soll Platz schaffen, um die Auffahrt Stellingen direkt vor der Tunneleinfahrt zu bauen.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hob die große Bedeutung der A7 als europäische Nord-Süd-Achse und als innerstädtische Verbindung hervor. "Der Ausbau auf Hamburger Gebiet schafft neue Kapazitäten für den privaten Auto- und den Wirtschaftsverkehr", sagte Tschentscher. Zugleich gebe es mehr Lärmschutz für die Anwohner.