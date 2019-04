MyTaxi startet Festpreis-Angebot in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Taxi-Dienstleister MyTaxi bietet in Hamburg erstmals einen Festpreis für geteilte Taxi-Fahrten an. Die MyTaxi-App errechne ihn aus einem Grundpreis, aus Entfernung und Fahrtdauer. Außerdem würden Faktoren wie Wartezeiten und die Wahrscheinlichkeit auf eine geteilte Fahrt einbezogen, teilte der Anbieter am Mittwoch mit. Der neue Sharing-Festpreis sei im Taxi-Gewerbe bislang einzigartig in Deutschland. Rund 1000 Fahrer wollen ihn in Hamburg anbieten.

Somit wüssten Fahrgäste schon bei der Buchung, was ihre Sammelfahrt kosten wird, hieß es weiter. Die mit anderen geteilte Fahrt soll für den Einzelnen "garantiert günstiger" werden als eine Einzelfahrt, in Summe erhält der Taxifahrer aber mehr Entgelt. Kunden, die weiterhin einzeln buchen wollen, können zum bisher üblichen Tarif ein Fahrzeug bestellen.

Das neue Angebot wurde den Angaben zufolge im Auftrag von Hamburger Taxiunternehmen zusammen mit der Stadt Hamburg entwickelt, die hierfür eine Sondergenehmigung gab. "Mit Hilfe dieses Festpreises erschließen wir neue Kundengruppen, werden preislich noch attraktiver und halten das Gewerbe wettbewerbsfähig", teilte der für Deutschland zuständige MyTaxi-Generalmanager, Alexander Mönch, mit. Der Sharing-Preis bringe in Zeiten eines vielfältiger werdenden Mobilitätsangebots Bewegung in ein teils sehr starres Gewerbe mit wenig Preisflexibilität. Nach den in Hamburg gewonnenen Erkenntnissen soll das Angebot möglichst auf weitere Städte ausgedehnt werden.

Weitere Konkurrenz erwächst den Hamburger "Kutschern" in Kürze durch das Sammeltaxi Moia, das am 15. April seinen Betrieb in der Hansestadt aufnimmt. Auch hier bucht der Fahrgast über die Smartphone-App seinen Fahrwunsch und bekommt den Fahrpreis, den nächstgelegenen Haltepunkt des Sammeltaxis und die Wartezeit angezeigt. Während der Fahrt können andere Passagiere aus- und zusteigen, die eine ähnliche Strecke zurücklegen wollen. Sogenanntes Ride-Pooling (Fahrgemeinschaften) bietet in Hamburg bereits der ebenfalls private Anbieter Clever-Shuttle an.