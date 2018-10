Keller: Länder entscheiden selbst über Mopedfahren ab 15

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Hamburg (dpa/th) - Die Bundesländer können künftig selbst entscheiden, ob sie das Mindestalter für das Mopedfahren auf 15 Jahre absenken. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder bei einem Treffen am Freitag in Hamburg geeinigt, wie das Thüringer Infrastruktur-Ministerium mitteilte. Diese Optionslösung sei ein Durchbruch, erklärte Thüringens Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) nach der Konferenz. "Dass andere Länder auf Grund regionaler Gegebenheiten keinen Bedarf an einem Moped mit 15 sehen, respektieren wir", so die Ministerin.

Für Thüringer Jugendliche bedeute die Entscheidung, dass sie in Thüringen und in den Ländern, die das Alter ebenfalls herabsenken, fahren dürften, hieß es in einer Mitteilung.

Zwischen Mai 2013 bis Ende 2017 machten rund 27 500 Jugendliche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit 15 Jahren einen Moped-Führerschein. Ziel des Modellprojekts war es unter anderem, die Mobilität von Jugendlichen im ländlichen Raum zu erhöhen. "Aus Sicht der Modellversuchsländer sind die mit dem Modellversuch anvisierten Ziele erreicht worden", erklärte Keller. Auch in der Unfallstatistik habe es in der Gruppe der 15-Jährigen keine Auffälligkeiten gegeben.