Instandsetzungsarbeiten am Elbtunnel: Sperrung einer Röhre

Hamburg (dpa/lno) - Wegen dringender Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten wird die dritte Röhre des Elbtunnels von Montagabend bis zum 18. November gesperrt. Die Verkehrsführungen in den verbleibenden Röhren werden so eingerichtet, dass je Fahrtrichtung drei Spuren zur Verfügung stehen, teilte der Landesbetrieb Verkehr am Freitag mit.

Während der Sperrung werden Arbeiten durchgeführt, die mit einer Nacht- oder Wochenendsperrung nicht hätten erledigt werden können. Teile der Fahrbahn wurden zuletzt 1993 asphaltiert und sind sanierungsbedürftig. Die alte Fahrbahn und die darunter liegende Abdichtung müsse komplett ausgebaut und eine mehrlagige Abdichtung inklusive Asphaltdeckschicht neu eingebaut werden. Die Baumaßnahme ähnelt der vom Juni, als die zweite Röhre instandgesetzt wurde.