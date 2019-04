Hohes Interesse an Elektro-Ladestationen im Privaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Interesse an Elektro-Ladestationen für Wohn- und Gewerbe-Gebäude, auf Betriebsgeländen und in Parkhäusern in Hamburg ist nach Angaben der Verkehrsbehörde bereits fünf Wochen nach Start eines Modellprojektes hoch. Das teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit, ohne schon konkrete Zahlen nennen zu können. Die Behörde hatte erst Ende Februar das Modellprojekt "Elbe" mit einer Förderung von 21 Millionen Euro für bis zu 7400 weitere Ladepunkte für Elektroautos gestartet. Im öffentlichen Straßenraum gibt es laut Behörde mehr als 850 Ladestationen und jährlich 175 000 Ladevorgänge. Bis Ende dieses Jahres sollen es 1000 Stationen werden. Damit ist die Hansestadt nach eigenen Angaben Vorreiter in Deutschland.