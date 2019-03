Hamburger Elbtunnel wieder freigegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einer Sperrung in der Nacht ist der Elbtunnel am Sonntagmorgen wieder freigegeben worden. Wegen Wartungsarbeiten wurde der Tunnel in der Nacht zu Sonntag gesperrt. Staus oder stockenden Verkehr habe es nicht gegeben, teilte die Verkehrsbehörde am Sonntagmorgen mit. Für den bevorstehenden Ausbau der Autobahn 7 muss die Steuerungszentrale neu programmiert und umfangreich getestet werden.

Die Richtungsfahrbahn Nord war zwischen Heimfeld und Bahrenfeld nicht befahrbar. In Richtung Süden mussten Autofahrer zwischen Volkspark und Hausbruch eine Umleitung über die Elbbrücken nutzen. Die Vollsperrung sollte auch zu Bauwerksprüfungen und Asphaltierungsarbeiten an den gesperrten Anschlussstellen genutzt werden.

Es war bereits die zweite Vollsperrung des Tunnels in diesem Jahr. Bei der letzten Sperrung im Februar konnten nicht alle Tests abgeschlossen werden. Von 2025 an sollen den Autofahrern zwischen dem Elbtunnel und der Anschlussstelle Moorburg acht Fahrspuren zur Verfügung stehen.