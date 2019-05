Hamburg will seinen 40 000 Beamten Diensträder anbieten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Stadt Hamburg will ihren 40 000 Beamten Dienstfahrräder anbieten - nicht nur für den Weg zur Arbeit. Einen entsprechenden Antrag haben die rot-grünen Regierungsfraktionen eingebracht, wie sie am Donnerstag mitteilten. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Der Vorstoß der Politiker fußt auf der steuerlichen Förderung von geleasten Dienstfahrrädern. Sie erhoffen sich, dass mit der Unterstützung von mehr Radverkehr die Luft- und Lärmbelastung in der Hansestadt geringer wird und der Individualverkehr abnimmt. Außerdem sei das Angebot eine "attraktive Form der Mitarbeiter-Motivation".

Wie viele der Beamten letztlich solch ein Angebot angesichts steuerlicher und finanzieller Vorteile nutzen, bleibt abzuwarten. In Baden-Württemberg wurde das Landesbesoldungsgesetz bereits 2017 geändert, so dass dort Dienstfahrräder von Landesbeamten gefördert werden können.