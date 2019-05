Hamburg in Sachen "Moped mit 15" noch unentschieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der rot-grüne Senat in Hamburg hat noch nicht über den Moped-Führerschein mit 15 entschieden. Die Meinungsbildung dazu sei noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Donnerstag. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch beschlossen, es den Ländern zu ermöglichen, das Mindestalter für den Moped-Führerschein von derzeit 16 Jahren dauerhaft auf 15 zu senken. Dazu soll das Straßenverkehrsgesetz geändert werden. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laufen seit einigen Jahren bereits Modellversuche.

Angesichts des gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg halten Beobachter es aber für eher unwahrscheinlich, dass eine solche Regelung, die vor allem auf die Mobilität von Jugendlichen in ländlichen Gebieten abzielt, auch in der Hansestadt eingeführt werden könnte. Kritiker sehen darin zudem einen falschen Anreiz für eine Stärkung des motorisierten Individualverkehrs.