Elektrobus-Betriebshof der Hamburger Hochbahn wird eröffnet

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Hochbahn will heute ihren ersten Betriebshof für Elektrobusse in Hamburg-Alsterdorf eröffnen. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird zu einem Grußwort erwartet. In die Einrichtung investiert die Hochbahn nach eigenen Angaben rund 70 Millionen Euro. Bis zu 240 Busse sollen in der XXL-Werkstatt Platz finden.

Bislang sind die ersten vier serienreifen Elektrobusse der Hochbahn im Betriebshof Hummelsbüttel stationiert, wie Unternehmenssprecher Christoph Kreienbaum sagte. In diesem Jahr sollen zur Elektroflotte noch 26 Fahrzeuge hinzukommen, im nächsten weitere 30.

Ab 2020 will die Hochbahn nur noch emissionsfreie Busse anschaffen. So hat es die Bürgerschaft beschlossen. Vorerst erweitert sie ihren Fuhrpark aber noch um Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb. Erst Mitte des Monats übernahm das Unternehmen den ersten von 60 neuen Großraumbussen. Die Hochbahn verfügt über rund 1000 Busse.