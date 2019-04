E-Scooter auf Gehwegen: Hamburgs Senat noch unentschieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In der Frage, ob sogenannte E-Scooter künftig auch auf Hamburgs Gehwegen rollen dürfen, ist der rot-grüne Senat noch unentschlossen. Die Meinungsbildung zu der von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgelegten Verordnung laufe noch, sagte Christian Füldner von der Wirtschafts- und Verkehrsbehörde der dpa. Nach seinen Angaben steht die Stadt bereits "mit einer ganzen Handvoll" Sharing-Anbietern in Kontakt, die ihre Mietroller auch in der Hansestadt fahren lassen wollen, sobald die rechtlichen Voraussetzungen dafür in Deutschland geschaffen sind.

Die Verordnung, über die der Bundesrat voraussichtlich Mitte Mai abschließend beraten soll, sieht vor, dass E-Roller mit nicht mehr als 12 Stundenkilometern auf dem Gehweg fahren sollen. Schnellere Scooter bis zu 25 km/h sollen Radwege beziehungsweise Straßen benutzen. Kritiker sehen insbesondere auf den Fußwegen ein erhöhtes Unfallrisiko.

"Grundsätzlich sind umweltfreundliche und innovative Mobilitätsformen in Hamburg sehr willkommen, da sie das Potenzial haben, den innerstädtischen Verkehr zu entlasten", sagte Füldner. Um die Verkehrssicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum zu wahren, müssten aber "Konflikte zwischen den unterschiedlichen Verkehrsmitteln zwingend vermieden werden". Auch darum drehten sich die Gespräche mit den Sharing-Anbietern.