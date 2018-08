Dauerstaus am Wochenende in Norddeutschland erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Der ADAC warnt vor einem der "schlimmsten Stauwochenenden der Reisesaison". Am Wochenende gehen die Sommerferien in Sachsen und Thüringen zu Ende, dann machen sich viele Autofahrer von der Küste auf den Heimweg Richtung Süden. Gleichzeitig starten an diesem Wochenende viele Urlauber aus Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien gen Norden, so dass es auch auf der Gegenseite zu Staus kommen könnte. Außerdem gehen Mitte nächster Woche in Hamburg und Ende nächster Woche dann auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Ferien zu Ende.

Besonders belastet werden einer Stauprognose des ADAC nach die A1 zwischen Fehmarn und Bremen sowie die A7 zwischen Flensburg und Hannover sein. Pressereferent Hans Pieper vom ADAC Hansa empfiehlt, dass Reisende möglichst nicht am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag starten sollten. Außerdem sei es wichtig, genug Wasser mitzunehmen und sich vor Abfahrt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Falls es am Wochenende regnet, könnte es auf den heißen Fahrbahnen zudem rutschig werden, daher sollen Autofahrer ihre Geschwindigkeiten entsprechend anpassen.