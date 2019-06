Brückenabriss über der A1 am 21. Juni

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen eines geplanten Brückenabrisses über der A1 warnt die Hamburger Verkehrsbehörde vor erheblichen Staus am Wochenende vom 21. bis zum 24. Juni. "Die verkehrlichen Auswirkungen werden groß sein", sagte Verkehrskoordinator Christian Merl am Mittwoch. Von Freitagabend 21.00 Uhr bis Montagmorgen 5.00 werde die Autobahn Bremen-Lübeck zwischen dem Dreieck Hamburg-Süd und dem Kreuz Hamburg-Ost nicht passierbar sein. In der Zeit soll eine Brücke der B5 bei Hamburg-Billstedt abgerissen werden. Das Bauwerk aus dem Jahr 1956 ist vom sogenannten Betonkrebs zerfressen und muss neu gebaut werden. Mit mehr als 100 000 Fahrzeugen pro Tag gehört der A1-Abschnitt zu den meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands.

Gleichzeitig sollen weitere Sanierungsmaßnahmen in dem Bereich der A1 vorgenommen werden: Asphaltierungsarbeiten im Tunnel Moorfleet, auf der Norderelbbrücke, im Kreuz Hamburg-Ost sowie die Erneuerung einer Brückenfuge der A1-Brücke über die A255. Zusätzlich sollen neue Markierungen auf der A25 in Fahrtrichtung Hamburg-Centrum angebracht werden, wie der Leiter des Geschäftsbereichs Fernstraßen im Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer, Carsten Butenschön, erklärte.

Der überregionale Verkehr soll den gesperrten Bereich großräumig über die A7 umfahren. Derzeit noch laufende Reparaturarbeiten bei Hamburg-Waltershof seien dann abgeschlossen. Die Autofahrer sollten in Fahrtrichtung Norden auf der A7 bis Neumünster bleiben und von dort die B205 und A21 nutzen. In Richtung Süden (Bremen) sollten Autofahrer die A1 schon im Kreuz Lübeck oder in Bargteheide verlassen. Der Verkehr von der A24 aus Richtung Berlin müsse durch die Stadt und die Elbbrücken umgeleitet werden, in Gegenrichtung geht es ab Moorfleet über den Ring 2 durch den Hamburger Osten bis nach Öjendorf.

An die Ostsee-Ausflügler an dem ersten Sommerwochenende appellierte Butenschön eindringlich: "Auch die Nordsee ist schön, genießen Sie das Watt!" Verkehrskoordinator Merl ergänzte: "Dieses Wochenende wird heftig. Bleiben Sie zu Hause oder fahren Sie Fahrrad!"