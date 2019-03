Betrunkener Reisebusfahrer verursacht Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der betrunkene Fahrer eines vollbesetzten Reisebusses hat in Hamburg-St. Georg einen Unfall verursacht. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Gefährt am Donnerstag an einer Kreuzung in einen stehenden Linienbus, dessen 51-jähriger Fahrer dabei leicht verletzt wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 54-Jährigen nach Polizeiangaben 2,11 Promille, ihm wurde der Führerschein entzogen. Alle Passagiere des Reisebusses blieben unverletzt, im Linienbus befanden sich keine Fahrgäste.