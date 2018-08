Baustelle an den Elbbrücken sorgt für Staus im Berufsverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Bauarbeiten auf der Billhorner Brückenstraße an den Elbbrücken haben am Montagmorgen für lange Staus im Hamburger Berufsverkehr gesorgt. Auf der Bundesstraße 75 staute sich der Verkehr nach den Angaben der Verkehrsleitstelle der Polizei bis zur U-Bahn-Haltestelle Mundsburg in den Stadtteilen Uhlenhorst und Barmbek-Süd. Auf der Bundesstraße 4 staute es sich zudem auf der Amsinckstraße bis zum Deichtorplatz am östlichen Rand der Speicherstadt. Bereits seit Tagen kommt es im Berufsverkehr der Hansestadt immer wieder zu langen Staus aufgrund der Fahrbahnverengung an der Abzweigung Zweibrückenstraße.