Bauarbeiten auf B5: Verkehrsbehinderungen erwartet

Hamburg (dpa/lno) - Wegen Asphaltierungs- und Instandsetzungsarbeiten müssen sich Autofahrer am Sonntag auf der B5 in den Hamburger Stadtteilen Billstedt und Horn auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Billstedt-Mitte muss aufgrund von witterungsbedingten Schäden neu asphaltiert werden, wie die Verkehrsbehörde am Mittwoch mitteilte. Im Zuge der Maßnahmen wird die Ausfahrt gesperrt, eine Umleitung soll ausgeschildert werden.

Ebenfalls wird die Längsfuge der B5 zwischen der Auffahrt der Anschlussstelle Horner Rampe und der Güterumgehungsbahn instandgesetzt. Um die Arbeiten durchführen zu können, wird in der Anschlussstelle die Einfahrt verkürzt. Am Montagmorgen gegen 05.00 Uhr sollen alle Baumaßnahmen beendet sein.