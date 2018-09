Bauarbeiten auf Amsinckstraße: Kein Stau durch Sperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Teilsperrung der Amsinckstraße, einem der wichtigsten Verkehrswege in die Hamburger Innenstadt, hat sich zunächst nicht negativ auf den Verkehr ausgewirkt. Bis zum Montagnachmittag habe man keinerlei Staubildung im betroffenen Bereich beobachten können, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle der Hamburger Polizei. Weil die Brücke über den Mittelkanal erneuert wird, haben auf der Amsinckstraße am Morgen umfangreiche Bauarbeiten begonnen, die gut drei Jahre bis November 2021 dauern sollen. In diesem Zeitraum stehen Autofahrern stadtauswärts nur noch zwei der drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Bis zur endgültigen Einrichtung der Baustelle Anfang Oktober kommt es auch stadteinwärts von 10.00 Uhr an zu einer Verengung auf zwei Spuren. Langfristig soll der Verkehr hier aber weiter dreispurig rollen. Weil zahlreiche Leitungen über eine Behelfsbrücke verlegt werden müssen, wird die Amsinckstraße an insgesamt zwölf Wochenenden voll gesperrt werden. Auto- und Lastwagenfahrer, die aus Richtung Elbbrücken zum Großmarkt fahren wollen, müssen während der gesamten Bauzeit einer Umleitung durch die Hafencity folgen. Fußgänger und Radfahrer sollen an der Baustelle auf verengten Wegen vorbeikommen.

Die Amsinckstraße ist Teil der Bundesstraße 4 und verbindet den Deichtorplatz am Hauptbahnhof mit den Elbbrücken. Sie wird täglich von rund 70 000 Fahrzeugen genutzt. Die aus zwei Teilen bestehende Spannbetonbrücke über den Mittelkanal aus dem Jahr 1956 muss komplett abgerissen und neugebaut werden.