Bahn streicht wegen Bauarbeiten Halt vieler Züge in Harburg

Hamburg (dpa/lno) - Aufgrund von Bauarbeiten an der Zollkanalbrücke wird Anfang 2020 ein Teil der Fernverkehrszüge für einige Monate nicht mehr am Bahnhof Hamburg-Harburg halten. Noch sei aber unklar, wie viele Züge betroffen sein werden, sagte ein Sprecher der Bahn am Mittwoch. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass die Arbeiten im Sommer 2019 beginnen. Ein Großteil der Fernverkehrshalte sollte entfallen - das hatte für Kritik gesorgt. Die nun bekannt gegebene Verschiebung der Bauarbeiten auf 2020 begründete die Bahn damit, dass man für diesen Sommer keine entsprechende Baufirma gefunden habe. Voraussichtlich bis zum 19. April sollen den Angaben zufolge die gestrichenen Fernverkehrshalte in Hamburg-Harburg wieder in den Fahrplan eingearbeitet werden. Die Bahn betonte, Hamburg-Harburg werde weiterhin ein wichtiger Halt des Fernverkehrs im Großraum Hamburg bleiben.