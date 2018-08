Auto gerät in Hamburg-Horn in Gegenverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein alkoholisierter Mann ist im Hamburger Stadtteil Horn mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, sein Auto stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss. Er sei gegen den Bordstein gefahren, sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Fahrer wurde in seinen Auto eingeklemmt und verletzte sich, er musste befreit werden. In dem anderen Wagen habe es zwei Verletzte gegeben, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei am Samstagmorgen zunächst keine Angaben.