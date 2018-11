Auto fährt gegen Baum: Berufsverkehr in Hamburg behindert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Autofahrer ist in Hamburg-Waltershof gegen einen Baum gefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Mann kam ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen sagte. Wegen der Aufräumarbeiten an der Unfallstelle auf der Finkenwerder Straße nahe der Auffahrt zur Autobahn 7 kam es zu Einschränkungen im Berufsverkehr. Zwischen Heimfeld und Waltershof staute es sich am Morgen auf vier Kilometern Länge. Zwischen dem Elbtunnel und Waltershof lag die Staulänge bei zwei Kilometern, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle mitteilte.