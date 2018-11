Ausbau der A1 geplant: Elbbrücken müssen neu gebaut werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Verkehrsplaner beschäftigen sich derzeit mit einem weiteren Megaprojekt: Die A1 (Bremen-Lübeck) soll im Südosten Hamburgs auf acht Spuren erweitert werden. Zu der gut acht Kilometer langen Ausbaustrecke zwischen Harburg und dem Dreieck Hamburg-Südost gehören die Brücken über die Norder- und die Süderelbe. Beide Bauwerke müssen nach Angaben der Verkehrsbehörde durch Neubauten ersetzt werden. Auch das Kreuz Hamburg-Süd, derzeit eine besonders stauanfällige Engstelle, soll neu gebaut werden. Das Planfeststellungsverfahren soll in zwei Jahren beginnen, die Bagger könnten Ende 2024 anrücken. Die Verkehrsbehörde will am Dienstagabend interessierte Bürger über das Projekt informieren.