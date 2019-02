Anzahl der Schwarzfahrer in Hamburg erneut gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Anteil von Schwarzfahrern in Hamburg ist im Jahr 2018 erneut gestiegen. Dies geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Verkehrsexperten Dennis Thering von Ende Januar hervor. Betrug der Anteil im Jahr 2017 noch 4,5 Prozent, habe sich die Zahl 2018 auf fünf Prozent erhöht. Dazu der CDU-Politiker: "Dass inzwischen 5 Prozent aller Fahrgäste in Hamburg ohne gültigen Fahrausweis unterwegs sind, ist nicht länger zu akzeptieren."

Sowohl die Anzahl der Kontrollen als auch die Konsequenz in der Eintreibung verhängter Bußgelder müsse laut Thering erhöht werden. Wie Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) im "Hamburger Abendblatt" ankündigte, feilen die Verkehrsbetriebe bereits an ihren Kontrollkonzepten und planen die Einführung von elektronischen Prüfsystemen in Bussen.