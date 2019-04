A7 am Lärmschutzdeckel Stellingen wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einer nächtlichen Vollsperrung der A7 zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Stellingen fließt der Verkehr wieder. Die Fahrbahn in Richtung Hannover/Bremen wurde am Freitagmorgen wieder freigegeben, wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß. Während der Vollsperrung wurden die Arbeiten zur vollständigen Verlegung des Verkehrs in den Lärmschutztunnel bei Stellingen fortgesetzt. Nach rund zweijähriger Bauzeit wurde der Lärmschutzdeckel an der A7 kürzlich in Betrieb genommen.

Der Verkehr in Richtung Norden (Kiel/Flensburg/Heide) fließt bereits seit Mittwoch durch die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre. Bis zur Fertigstellung der zweiten Tunnelhälfte Ende kommenden Jahres werden sich die Autofahrer die erste Röhre von Sonntag an im Gegenverkehr teilen müssen. Zuvor wird die Autobahn aber noch zweimal nachts in Richtung Süden gesperrt, um die Verlegung der Fahrspuren abzuschließen.