2600 neue Stadträder ausleihbar: Höhere Gebühren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - 2630 neue Stadträder können von Freitag an in Hamburg ausgeliehen werden. Die roten Räder mit niedrigerem Einstieg und einer Bedieneinheit direkt am Lenker wurden in den vergangenen Tagen an die 222 Verleihstationen im Stadtgebiet verteilt. Die Fahrradflotte wird von der DB-Tochter Deutsche Bahn Connect betrieben. Die 2450 alten Fahrräder seien "aufgebraucht", sagte Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. Jedes Rad sei im Schnitt 10 000 Kilometer pro Jahr gelaufen. Sie würden nun als Ersatzteillager genutzt.

Die Leihgebühren für die neuen Räder sind gestiegen. Die erste halbe Stunde bleibt allerdings kostenlos. Dann werden pro Minute zehn Cent berechnet, bislang waren es im Normaltarif nur acht. Der ermäßigte Preis für Inhaber einer HVV-Jahreskarte oder einer Bahncard steigt von sechs auf acht Cent pro Minute. Der Tageshöchstpreis steigt von zwölf auf 15 Euro. Zudem wird jetzt eine Jahresgebühr von fünf Euro fällig. Bereits registrierte Nutzer zahlen diese erst vom nächsten Jahr an.

In den nächsten fünf Jahren soll das System auf 4500 Räder und rund 350 Leihstationen ausgebaut werden. Geplant ist auch die Anschaffung von 70 Lastenfahrrädern mit Elektromotor. Ab April werden die ersten 20 davon im Angebot sein. Sie können auch für den Transport von Kindern genutzt werden und sind reservierbar.