Taxiunternehmen suchen händeringend Fahrer

Halle (dpa/sa) - Das Taxigewerbe in Sachsen-Anhalt hat mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Es fehle an Fahrern, sagte Winfried Bahr von der Taxi- und Mietwagengenossenschaft in Halle. Grund dafür sei unter anderem, dass vermehrt Fahrer in den Vorruhestand gehen würden. Außerdem sei der Einstieg in andere Geschäftsfelder, beispielsweise als Mietwagenfahrer, einfacher. In dieser Branche würden von Bewerbern keine besonderen Ortskenntnisse verlangt. Ähnliche Beobachtungen schilderte auch die Industrie- und Handelskammer in Magdeburg. Einem Sprecher zufolge ist es vor allem schwierig, Fahrer zu finden, die auch nachts und an den Wochenenden arbeiten wollen. Ein Gewerkschafter sagte, die Einkommen für Taxifahrer seien zu gering, deshalb orientierten sich viele anders.