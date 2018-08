Saalekreis mit höchster Autodichte in Sachsen-Anhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Sachsen-Anhalter besitzen etwas weniger Autos als der Bundesschnitt. Zum Jahresbeginn 2018 seien hierzulande 537 Autos je 1000 Einwohnern angemeldet gewesen, bundesweit habe die Zahl bei 566 gelegen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. Dabei gebe es ein klares Stadt-Land-Gefälle. Die höchste Pkw-Dichte gebe es im Saalekreis mit 603 Autos je 1000 Einwohnern. Die wenigsten Autos würden in Halle und Magdeburg gefahren, wo der öffentliche Nahverkehr am besten ausgebaut ist. In der Saalestadt seien 394 Autos je 1000 Einwohner angemeldet, in der Landeshauptstadt 466 je 1000 Einwohnern.

Insgesamt seien zum 1. Januar 2018 rund 1,205 Millionen Autos zugelassen gewesen. Den höchsten Anteil an Cabrios machten die Statistiker mit jeweils 2,1 Prozent in Dessau-Roßlau und Magdeburg aus, den niedrigsten mit 1,4 Prozent im Altmarkkreis Salzwedel.