Hallesche Nachbarorte machen Tourismus-Werbung per Tram

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - "Halle zieht's in den Süden" ist das Motto einer neuen Tourismuswerbung - per Straßenbahn. Mit dem Spruch werben die südlich gelegenen Städte und Gemeinden um Besucher aus Halle. Sie alle sind durch die Straßenbahnlinie 5 verbunden: Von Halle fährt die 5 nach Merseburg, Schkopau, Leuna, Bad Dürrenberg und zurück. Die Umlandorte machen ab diesem Montag auf einer bunt gestalteten Straßenbahn Werbung für ihre touristischen Highlights. Die Straßenbahn wird im Linienverkehr eingesetzt. Am Montag zunächst auf der Linie 5, dann aber im ganzen Stadtgebiet von Halle, hieß es bei den Stadtwerken.