Fahrbahnsanierung der A14: Auffahrt bei Halle gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Wegen laufender Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der Autobahn 14 bei Halle können Autofahrer von Montag an die Anschlussstelle Halle-Tornau nur noch eingeschränkt nutzen. Wie das Magdeburger Verkehrsministerium am Samstag mitteilte, müsse die Auffahrt in Fahrtrichtung Dresden für drei Wochen gesperrt werden. Die Abfahrt sei davon nicht betroffen. Es sei eine Umleitung eingerichtet. Seit Anfang Juni werde entlang der A14 zwischen Halle-Peißen und Halle-Tornau gebaut. Für mehr als sechs Millionen Euro soll bis Ende des Jahres die Fahrbahndecke ausgetauscht werden. Zunächst werde bis Ende August in Richtung Dresden gearbeitet, dann wechseln die Bautrupps auf die andere Seite in Richtung Magdeburg.